(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 15 OTT - "Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente". Lo riferisce il bollettino medico di oggi. (ANSA).

