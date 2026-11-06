(ANSA) - MONTEVIDEO, 06 NOV - Il Papa, nel primo discorso a Montevideo, ha parlato del suo problema di salute e ha colto l'occasione per chiedere che tutti possano essere curati.

"Recentemente ho sperimentato in prima persona i limiti imposti dalla malattia e ho ricevuto cure per le quali sono profondamente grato. Questa esperienza mi porta a pensare ai tanti uomini e donne che non dispongono dei mezzi necessari per ottenere una diagnosi tempestiva o ricevere le cure di cui hanno bisogno. Garantire che l'assistenza sanitaria sia alla portata di ogni persona, indipendentemente dalle sue risorse, è una responsabilità che interpella l'intera società", ha detto.

"Chi si trova in una di queste situazioni non smette per questo di essere un membro a pieno titolo della società né perde nulla del valore della propria vita. In tali circostanze, la sua fragilità rende ancora più urgente che riceva l'assistenza, le risorse e il sostegno di cui ha bisogno", ha detto Leone XIV nel discorso alle autorità civili dell'Uruguay. (ANSA).

