Circa tre mesi di stop per il tennista Jannik Sinner dopo l'intervento cui si è sottoposto per la tendinopatia o sindrome della bendelletta ileotibiale, un tendine che va dall'anca al ginocchio: è quanto ipotizza Ezio Adriani, Direttore del Centro di Traumatologia dello Sport e Chirurgia del Ginocchio, Fondazione Policlinico Gemelli, Università Cattolica di Roma, commentando il problema che ha portato l'atleta in sala operatoria in Finlandia. Adriani però sottolinea: "la parola sulla prognosi la può dare solo il chirurgo che l'ha operato, noi possiamo fare solo delle ipotesi, ma non conosciamo le varianti che possono modificare le tempistiche di guarigione".

In positivo si può dire che non sembra interessato il menisco esterno dell'atleta, che potrebbe dare più filo da torcete, precisa: "ci sono calciatori che si rompono il crociato anteriore che è decisamente più impegnativo, ma riprendono normalmente"; in più gli atleti in genere tendono a guarire più in fretta delle altre persone.

Il problema sembrerebbe dunque circoscritto alla bandelletta ileotibiale o fascia lata, "un tendine nastriforme presente nella parte esterna del ginocchio che si inserisce sulla tibia e che, nel passaggio sul ginocchio, può creare attrito con il condilo femorale laterale che, nelle persone magre, può essere anche più sporgente, quindi in sostanza si genera attrito tra tendine e parte ossea del ginocchio", spiega Adriani. "Questa banda a volte si può infiammare per 'overuse', o per uno stress ripetuto, oppure per un microtrauma che scatena una infiammazione che poi diventa cronica".

"Gli atleti hanno la caratteristica di guarire decisamente più velocemente di una persona normale - ribadisce il traumatologo - questo ormai noi l'abbiamo constatato, sono delle macchine che hanno una buona ripresa, però poi dipenderà dalla riabilitazione oltre che dall'intervento".

"Si tratta comunque di un tendine molto versatile - rassicura Adriani - che si può tranquillamente allungare e tagliare o utilizzare per altri scopi", cosa che fa ben sperare per la guarigione in tempi rapidi.

"In genere - precisa - un gesto chirurgico su un tendine ha bisogno di 3-4 settimane per superare la fase chirurgica e poi un paio di mesi per adattarsi, quindi diciamo tre mesi in tutto, però è tutto condizionato anche dalla richieste funzionali che ovviamente sono ai massimi livelli per un atleta come Sinner.

Normalmente per tornare a giocare ci vuole di meno, ma non per fare un torneo impegnativo come potrebbe essere l'Australian Open. Dovrà essere seguito in maniera attenta dal fisioterapista per la riabilitazione e poi dal preparatore atletico per recuperare gesto atletico e forza muscolare ed evitare traumi da sovraccarico", conclude.

