Ogni anno in Italia circa 15 milioni di persone si ammalano di influenza, soprattutto i bambini in età prescolare e scolare che hanno un rischio di contrarre l'infezione fino a cinque volte superiore agli adulti, con effetti su tutta la famiglia, soprattutto i nonni e i più fragili. Sono i dati resi noti dalla Società Italiana di Pediatria che anche quest'anno avvia "Copriamoli bene… con la preVenzione", la campagna nazionale di educazione alla salute, che coinvolge 3.000 scuole dell'infanzia e primarie e oltre 117.000 bambini in tutta Italia.

La campagna punta su attività ludiche da svolgere in classe per insegnare ai bambini comportamenti semplici come lavarsi correttamente le mani, coprirsi naso e bocca quando si tossisce o si starnutisce e altri gesti quotidiani che possono contribuire a limitare la diffusione dei virus. Ad esempio, c'è il gioco "Virus e batteri… marameo!", in cui alcuni bambini sono virus e batteri e gli altri devono sfuggire al contagio raggiungendo dei cerchi sul pavimento e citando un gesto preventivo; poi "la catena della prevenzione", fatta di strisce di cartoncino su cui si scrivono le buone abitudini. E con "Il mio lapbook della prevenzione" i bimbi costruiscono un libro interattivo con taschine, finestrelle e disegni dedicati ai comportamenti salutari, da portare a casa. La campagna, realizzata da La Fabbrica Società Benefit di Spaggiari con il contributo non condizionante di AstraZeneca, prevede anche per gli insegnanti un corso di formazione riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e un'agenda degli appuntamenti dedicati alla prevenzione con una guida con approfondimenti scientifici e attività da proporre in classe. Tra le novità del 2026 c'è il nuovo sito www.copriamolibene.it, pensato per offrire alle famiglie informazioni e consigli pratici per la stagione influenzale e un cartone animato che accompagna i più piccoli alla scoperta delle buone abitudini.

"La prevenzione è un gesto di responsabilità e di cura reciproca. Prendersi cura della propria salute significa sviluppare comportamenti consapevoli e anche riconoscere il valore dei piccoli gesti quotidiani, che riguardano noi stessi e le persone che ci sono vicine. Rafforzare questa consapevolezza significa contribuire a rendere la prevenzione sempre presente nella vita di ogni giorno", sottolinea Rino Agostiniani, Presidente Sip, che è anche protagonista di un videomessaggio, dedicato ai comportamenti utili a prevenire l'influenza.

Attivato anche uno sportello telefonico gratuito Sip (389.4945150), attivo tutti i mercoledì pomeriggio fino a febbraio 2027, per offrire informazioni sulle corrette pratiche di prevenzione, comprese le vaccinazioni.

