BOLZANO. In Alto Adige circa 28 mila persone hanno rinunciato a prestazioni sanitarie nel 2025. Si tratta del 5,3% della popolazione provinciale, una quota rimasta invariata rispetto al 2024. Il dato fotografa una situazione di sostanziale stabilità, senza il miglioramento registrato nella vicina provincia di Trento.

A rilevarlo è la Fondazione Gimbe, che ha analizzato i dati Istat sulla rinuncia alle prestazioni sanitarie. I risultati sono stati presentati durante l’audizione della Fondazione sulla Manovra 2027 davanti alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.

Il confronto con il Trentino evidenzia una differenza nell’andamento annuale. In provincia di Trento, nel 2025, ha rinunciato a prestazioni sanitarie il 5,4% della popolazione, pari a circa 29 mila persone. Rispetto al 2024, la percentuale è diminuita di due punti.

In Alto Adige, dunque, l’incidenza della rinuncia alle cure risulta appena inferiore a quella trentina, con uno scarto di 0,1 punti percentuali. Ma mentre a Trento il fenomeno si è ridimensionato, a Bolzano la quota è rimasta ferma al 5,3%. I numeri non specificano, nel dettaglio qui disponibile, le ragioni delle rinunce.