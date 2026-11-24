(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La miopia, uno dei più comuni difetti della vista, nel mondo interessa già miliardi di persone e, secondo le proiezioni, entro il 2050 potrebbe riguardare quasi metà della popolazione mondiale, cioè 4,7 miliardi di individui.

In Italia si stimano circa 15 milioni di adulti miopi, ai quali si aggiungono oltre un milione e mezzo di bambini e adolescenti.

Per affrontare il problema nasce alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e all'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola di Roma il nuovo Centro per la miopia, diretto da Stanislao Rizzo, direttore della Uoc di Oculistica del Policlinico Gemelli. Non si tratterà di un semplice ambulatorio per la prescrizione degli occhiali, ma di una struttura che riunirà prevenzione, diagnosi, controllo della progressione, trattamento delle complicanze e riabilitazione visiva.

Il Centro sarà attivato dal primo dicembre negli spazi dell'Oculistica del Gemelli con i primi quattro ambulatori e laboratori di ricerca e presso l'Ospedale Isola Tiberina con un ambulatorio dedicato ai bambini e agli adolescenti, ma anche agli adulti con miopia elevata o complicata. La sede definitiva del Centro Europeo della Miopia sarà accolta nel nuovo edificio 'Neurovision Lab', la cui costruzione inizierà il prossimo anno per concludersi entro la primavera del 2029. Accanto all'assistenza, il nuovo Centro avrà una forte vocazione scientifica. Tra i primi filoni di ricerca ci sarà il confronto tra le diverse tecnologie delle lenti a defocus periferico. Un secondo ambito riguarderà lo studio delle alterazioni della retina nei pazienti con miopia elevata. Spazio anche all'intelligenza artificiale e agli smart glasses.

"La miopia deve essere affrontata come una malattia cronica ad alto impatto sanitario e sociale - ha spiegato Rizzo -. Non basta prescrivere occhiali o lenti a contatto: dobbiamo intervenire precocemente, monitorare la progressione nel tempo e fare ricerca per ridurre le complicanze che, nei casi più gravi, possono portare alla perdita permanente della vista". "Con questo progetto rafforziamo l'impegno del Gemelli nella prevenzione e nella ricerca, mettendo a disposizione dei cittadini un percorso di assistenza che idealmente accompagnerà il paziente dall'infanzia all'età adulta", ha affermato Daniele Piacentini, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli. (ANSA).

