Circa quattro milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete. Per questa malattia cronica, che può compromettere diversi organi, dagli occhi al cuore,le cure hanno conosciuto una vera e propria rivoluzione. Ma ancora oggicirca un milione di persone non sa di averla già."Individuare e intervenire presto sulla malattia" è l'invito che arrivaper il 14 novembre, Giornata mondiale del diabete. Mentre i medici mettono in guardia da offerte sui social e scambi in famiglia, sull'uso fai da te dei farmaci utilizzati per dimagrire. Malattia cronica caratterizzata da un aumento dei livelli di glucosio, dovuto a un'insufficiente produzione di insulina oppure a una ridotta capacità dell'organismo di utilizzarla, il diabete di tipo 2 è legato a sovrappeso e sedentarietà, mentre quello di tipo 1 insorge in genere da giovanissimi ed è legato al sistema immunitario. Alimentazione ricca di fibre e povera di zuccheri, attività fisica e niente fumo sono i pilastri della prevenzione.

Per chi invece ha già la malattia diagnosticata ilcambiamento degli stili di vita deve andare di pari passo con le terapiee l'utilizzo di dispositivi per misuraregli zuccheri nel sangueattraverso la nota 'punturina sul dito'. La ricerca ha prodotto negli ultimi anni microinfusori di insulina sempre più tecnologici, fino al pancreas artificiale. Mentre sul fronte dei farmaci la rivoluzione sono stati quelli che imitano l'azione delle incretine, come il semaglutide (da poco anche in pillole). Autorizzata anche per la cura dell'obesità, questa molecola ha visto un vero e proprio boom, con una crescita dell'85,7% in un anno, andata di pari passo alla diffusione di utilizzi impropri, con "il rischio di effetti collaterali". A mettere in guardia è l'Associazione medici endocrinologi che segnala "prescrizioni al di fuori delle indicazioni e vendita sul mercato illegale attraverso siti web e social ma anche prescrizione fatte a un paziente che vengono cedute ad altre persone, spesso familiari". "Bisogna distinguere- spiega Marco Chianelli, dirigente medico di Endocrinologia all'Ospedale Regina Apostolorum di Albano -chi ha un problema di salute da chi vuole perdere qualche chilo.Alcuni, per dimagrire più rapidamente, iniziano con dosaggi elevati.

Questo può provocare effetti gastrointestinali importanti,fino a vomito, diarrea e disidratazione severa". Di pari passo anche la legislazione è andata avanti, con l'approvazione della legge 130/2023, che ricorda il ministro della Salute Orazio Schillaci, "ha reso l'Italia il primo Paese al mondo a prevedere lo screening pediatrico per diabete di tipo 1". Questo, ricorda Raffaella Buzzetti, presidente della Società italiana di Diabetologia, "permette di iniziare terapie nei bambini prima che si verifichino gravi casi di chetoacidosi diabetica, la complicanza più pericolosa all'esordio".

Il tema scelto quest'anno dall'Organizzazione mondiale della sanità per il World Diabetes Day è "Intervenire precocemente sul diabete". Proprio per favorire una diagnosi tempestiva, centinaia di iniziative sono state organizzate negli ospedali e nelle Asl delle principali città italiane, con screening gratuiti, controlli e incontri informativi.Il 14 sera monumenti e palazzi istituzionali saranno illuminati di blu, da Montecitorio al Colosseo, dal Palazzo dei priori a Viterbo, fino allo Sferisterio di Macerata.

(di Livia Parisi)