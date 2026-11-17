(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Oltre 10mila decessi ogni anno in Italia sono attribuibili a infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici: circa un terzo di tutti i decessi registrati in Europa per questa causa. Un dato che conferma quanto l'antibiotico-resistenza rappresenti una delle più importanti emergenze di sanità pubblica e la necessità di promuovere un utilizzo più responsabile di questi farmaci.

In occasione della Giornata europea degli antibiotici del 18 novembre, promossa dall'Ecdc nell'ambito della Settimana mondiale di sensibilizzazione sull'antimicrobico-resistenza dell'Oms, la Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, richiama l'attenzione sull'importanza dei un uso consapevole. "Nel 2024 in Italia sono state registrate 22,3 dosi giornaliere di antibiotici per 1.000 abitanti, circa il 10% in più rispetto alla media europea - spiega Marianna Meschiari, professoressa di malattie infettive presso l'Aou di Modena e membro del Comitato esecutivo del gruppo Simit-As -. Quasi quattro italiani su dieci hanno ricevuto almeno una prescrizione antibiotica nel corso dell'anno. Preoccupa inoltre il ricorso agli antibiotici ad ampio spettro, utilizzati in Italia circa il doppio rispetto alla media europea. Mentre solo il 51% delle prescrizioni appartiene alla categoria Access, quella degli antibiotici da privilegiare secondo la classificazione dell'Oms".

Il messaggio della campagna europea 2026, 'Care for your kids - use antibiotics wisely', invita a partire dalla tutela dei più piccoli. "I bambini sono frequentemente esposti a questi farmaci - prosegue Meschiari - eppure molte delle infezioni più comuni dell'infanzia sono di origine virale e non ne richiedono l'uso".

Sul fontre degli ospedali, come rilevato dalla survey nazionale 'Insieme' pubblicata su Scientific Reports, da un lato la maggior parte delle strutture dispone di organi di coordinamento per il controllo delle infezioni, dall'altro restano lacune nell'attuazione delle strategie di prevenzione e sorveglianza: la principale è un'adesione insufficiente alle pratiche di igiene delle mani (50%). Per aiutare i medici a scegliere la terapia nelle infezioni più comuni è stata creata l'app gratuita Firstline di Aifa. (ANSA).

