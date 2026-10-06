Sono oltre 12 milioni in Italia le persone maggiorenni che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti e amici, tra cui 4,4 milioni di caregiver familiari conviventi con la persona assistita. Nel contesto dei tumori e delle terapie oncologiche, assistere un proprio caro è un impegno spesso silenzioso, che si traduce in un carico fisico, emotivo ed economico prolungato nel tempo.

Il tema è al centro dell'attenzione anche sul piano normativo: il disegno di legge 2789, "Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari", è in discussione in Aula alla Camera. In questo quadro Inoc - l'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo (Torino) - aderisce alla Giornata europea del Caregiver, con un evento in programma oggi, 6 ottobre, a Candiolo rivolto non solo a chi assiste, ma anche a pazienti e associazioni e alla cittadinanza, oltre che ai professionisti della cura.

Il programma alterna momenti divulgativi e di approfondimento, per offrire ai caregiver informazioni pratiche e occasioni di sostegno concreto. "Prestare assistenza oncologica - sottolinea Massimo Aglietta, coordinatore della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta - significa riorganizzare la vita familiare, gestire terapie complesse a domicilio, affrontare paure e spesso rischiare il burnout emotivo. Chi assiste rischia spesso di diventare il 'secondo paziente'".

L'incontro farà il punto sul quadro normativo, alternando sessioni su comunicazione efficace e prevenzione dello stress a casi clinici reali che vedranno coinvolti medici, infermieri, psicologi e caregiver.



Dal 2003, ricorda Piero Fenu, direttore sanitario di Inoc, a Candiolo è attivo il progetto Protezione Famiglie Fragili, una rete sinergica con i servizi sociali per supportare i nuclei familiari più vulnerabili colpiti dal tumore. A questo si affiancano i servizi innovativi sviluppati nell'ambito di Candiolo Cares, il programma sostenuto dalla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro, che mette a disposizione di pazienti e caregiver percorsi mirati di sollievo e supporto psicologico, dallo sportello d'ascolto e pronto soccorso psicologico fino alle sessioni di mindfulness".

