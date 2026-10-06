Un piccolo borgo di poco più di duemila abitanti nel cuore della Sardegnadove la tradizione agricola si fonde con quella tessile potrebbe essere la nuova terra deirecord della longevità femminile.Si chiama Bolotana e qui le donne hanno una probabilità tre volte più alta di raggiungere i cent'anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Lo sostiene uno studio internazionale che ha coinvolto, tra gli altri, l'Università di Sassari e l'University of Illinois di Chicagopubblicato sulla rivista Frontiers in Aging.

La Sardegna èda almeno un ventennio al centro della ricerca di chi si occupa di longevità. Una quindicina di comuni tra la Barbagia e l'Ogliastra sono entrati di diritto tra le cosiddette 'Blue zone', quelle aree del mondo con valori record di aspettativa di vita. Ora, Bolotana potrebbe aggiungersi alla mappa. Da qualche tempo i ricercatori si erano accorti che il comune ospita un'insolita concentrazione di centenari: nel 2024 erano sei. II team ha così passato in rassegna i dati contenuti nell'anagrafe comunale e quelli dei registri parrocchiali, ripercorrendo a ritroso per oltre un secolo la storia della comunità e giungendo a una scoperta inattesa.

A Bolotana l'aspettativa di vita media è più alta che nel resto d'Italia. Tuttavia, a differenza degli altri comuni sardi più longevi, a fare la differenza qua non sono gli uomini ma le donne che, arrivate a 70 anni,hanno un'aspettativa di vita media di quasi altri 21 anni, oltre 2 anni in più che nel resto d'Italia. Inoltre, quelle che raggiungono i 70 anni hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a 100. Per avere un raffronto, la percentuale nel resto d'Italia è intorno al 3,5%. I valori, inoltre, sono leggermente più alti anche rispetto ai comuni della 'Blue zone' sarda.

Questi dati, secondo le stime dei ricercatori, piazzano le donne di Bolotana subito dietro a quelle di Hong Kongnella classifica della longevità femminilenel mondo. "Pensiamo che questa sia la popolazione femminile più longeva al mondo, o quasi", ha affermato in una nota uno degli autori dello studio, S. Jay Olshansky. I ricercatori sono comunque cauti. Vogliono essere certi che la tendenza riscontrata non sia il frutto di una fluttuazione statistica degli ultimi anni. Intanto, però, si indaga su quali possano essere i fattori che conferiscono questo vantaggio alle donne di Bolotana. La ricetta sembra essere quella nota da tempo: la genetica, sicuramente.Ma anche l'attività fisica, dovuta soprattutto agli spostamenti a piedi lungo le strade del paesino; una dieta povera, fatta da alimenti prevalentemente vegetali coltivati localmente; infine, una comunità solida in cui l'isolamento sociale non esiste. "Se possiamo identificare le caratteristiche alla base di questa longevità e aiutare le persone ad adottarle, anche il resto del mondo può trarre beneficio dalla comprensione dei valori praticati da queste comunità", conclude Olshansky.