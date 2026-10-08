(ANSA) - PERUGIA, 08 OTT - Si pone l'obiettivo di fornire ai cittadini un nuovo servizio per le cure mediche non urgenti, sostituendo il ricorso alla guardia medica ed evitando gli accessi non necessari ai pronto soccorso, il numero telefonico 116117 attivato in Umbria dalla Regione. E' stato illustrato dalla presidente Stefania Proietti e dalla direttrice Daniela Donetti nel corso di una conferenza stampa. "Una innovazione assoluta" lo ha definito la governatrice, spiegando che ha "già ricevuto 30 mila chiamate nei primi mesi di sperimentazione".

"Ringrazio la sanità pubblica" ha spiegato la governatrice, spiegando che la linea è già attiva. "E' disponibile 24 ore su 24 - ha detto Proietti - sette giorni su sette. Può essere chiamato per le cure mediche non urgenti e rispondono operatori specializzati. Lo pubblicizziamo per farlo entrare nella percezione di tutti i cittadini e cittadine. Si tratta anche di una riorganizzazione della rete dell'emergenza, anche se rimane attivo il numero unico di emergenza 112. Il 116117 sostituisce quella che è la chiamata alla guardia medica o l'andare in pronto soccorso quando non c'è urgenza". Secondo Proietti "questo deve entrare nella cultura sanitaria generale della nostra popolazione". "Questo - ha sottolineato - ci consentirà di dedicare il pronto soccorso alle emergenze vere, quindi sgravando il cittadino da lunghe attese per i codici bianchi e verdi, la maggior parte della prestazioni".

"Non c'è un solo professionista che risponde da solo ma una rete e quella Case di comunità dove si trovano tutte le risposte" ha ribadito Proietti. (ANSA).

