(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Importante riconoscimento scientifico per Inalpi: lo studio clinico sul latte fermentato arricchito con lattoferrina, sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, è stato pubblicato su npj Science of Food, rivista internazionale del Nature Portfolio.

La ricerca ha evidenziato che il prodotto contribuisce a preservare le riserve di ferro nelle donne con diabete gestazionale, mantenendo stabili i livelli di ferritina senza effetti indesiderati, e favorisce una modulazione positiva del microbiota intestinale. I risultati pongono le basi per l'iter di riconoscimento come Alimento a Fini Medici Speciali (Afms).

"La pubblicazione su una rivista del Nature Portfolio conferma il valore degli investimenti di Inalpi nella ricerca e nella collaborazione con il mondo accademico. È un risultato che ci spinge a proseguire nel percorso di innovazione", commenta Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi Holding.

Per l'azienda si tratta di un passo strategico nello sviluppo di prodotti ad alto contenuto scientifico e di un'ulteriore conferma della propria strategia di innovazione applicata alla filiera lattiero-casearia. (ANSA).

