Boom di iscrizioni ai nuovi percorsi di laurea magistrale in Scienze infermieristiche. Si chiudono infatti oggi le iscrizioni ai test di ingresso e si stima che almeno 3.300 infermieri si contenderanno i 759 posti messi a bando. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

Quest'anno, a seguito dei decreti di riforma della classe di laurea, per gli infermieri che abbiano conseguito la triennale abilitante si aprono quattro possibili strade. Innanzitutto la laurea magistrale in Scienze infermieristiche - Profilo infermieristico, orientata principalmente allo sviluppo di competenze manageriali, formative, di ricerca e di approfondimento della disciplina. A questa si aggiunge la laurea magistrale in Scienze infermieristiche specialistiche articolata in tre percorsi clinici: Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche, Cure intensive e nell'Emergenza.

È quest'ultimo percorso ad aver raccolto l'interesse maggiore da parte degli iscritti ai test: il 60% del totale. Segue l'indirizzo in Cure Primarie, di Famiglia e Comunità, che convoglia il 30% delle domande presentate, e poi l'ambito delle Cure Neonatali e Pediatriche.

"Accogliamo con molta soddisfazione e senza stupore il successo di questa riforma accademica che al primo banco di prova ufficiale raccoglie le esigenze di migliaia di infermieri pronti a mostrare il volto nuovo della professione", commenta la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli. "Con i tre nuovi percorsi si dà piena attuazione a un modello di assistenza costruito attorno alla persona, coerente con il dettato costituzionale, che definisce, non a caso, il diritto alla salute come un diritto fondamentale", conclude.

