(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La criticità verificatasi questa mattina presso la Terapia Intensiva dell'Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno è rientrata e che già intorno alle ore 10.00 la situazione è tornata alla completa normalità. Lo afferma, in una nota di aggiornamento diffusa nel pomeriggio, la Asl Roma 6 precisando che "l'infiltrazione ha interessato un locale di servizio separato dalle postazioni assistenziali del reparto e che i pazienti ricoverati non sono mai stati esposti ad alcun rischio. L'attività della Terapia Intensiva è proseguita regolarmente ed in piena sicurezza".

"L'Ufficio Tecnico - prosegue la Asl Roma 6 - è intervenuto tempestivamente per la gestione della criticità e proseguirà le attività già programmate sulla porzione di copertura interessata dall'infiltrazione" e la Direzione Aziendale, "che ha seguito costantemente l'evolversi della situazione in stretto raccordo con la Direzione del Presidio Ospedaliero, intende rassicurare i Sindaci di Anzio e Nettuno e tutta la cittadinanza sul fatto che le condizioni di sicurezza dei pazienti e degli operatori sono state garantite in ogni momento".

La Asl Roma 6 era intervenuta anche in mattinata rendendo noto che "fin dalle prime segnalazioni, la direzione generale è rimasta in costante contatto con il direttore del Presidio Ospedaliero e con gli uffici tecnici per monitorare l'evoluzione della situazione e adottare tutte le misure necessarie". E precisando poi che "i lavori conclusi nei mesi scorsi hanno riguardato la realizzazione e l'adeguamento degli spazi interni della Terapia Intensiva e non interventi sulla copertura dell'edificio". "La porzione di tetto oggi interessata dall'infiltrazione - ha riferito la Asl Roma 6 - era stata già individuata e attenzionata a seguito di verifiche effettuate nei mesi scorsi che avevano evidenziato il deterioramento di un tratto della guaina impermeabilizzante. Per tale criticità era già stato programmato uno specifico intervento. Come previsto dalla normativa, le procedure di affidamento richiedono tempi tecnici non comprimibili, ma i lavori prenderanno avvio nei prossimi giorni". Nelle more dell'intervento definitivo, ha poi concluso la Asl Roma 6 "l'Ufficio Tecnico sta già operando con misure temporanee di contenimento e nella giornata di domani effettuerà un intervento in somma urgenza per ridurre ulteriormente gli effetti dell'infiltrazione". (ANSA).

