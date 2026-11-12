(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Circa un terzo della popolazione mondiale soffre di pressione alta. Di questi, però, circa il 44% non sa di essere ammalato. Tra chi ha ricevuto una diagnosi, poi, circa la metà dei pazienti, interrompe la terapia o non la assume correttamente, andando incontro fino a un raddoppio dell'aumento del rischio di incorrere in un ictus o un infarto.

Sono alcuni dei dati emersi nel corso del congresso della Società Italiana di Medicina Interna (Simi) che si è tenuto di recente a Rimini.

"I meccanismi alla base di una scarsa aderenza terapeutica dei pazienti ipertesi sono molteplici", spiega Massimo Volpe, presidente della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (Siprec). "Innanzitutto l'ipertensione è una patologia asintomatica, e in quanto tale il paziente, soprattutto se giovane, tende a sottovalutarla. Per contro, se il paziente iperteso è anziano e presenta più patologie croniche che richiedono terapie multiple, la gestione di diversi farmaci da assumere in momenti vari della giornata può risultare complessa e il paziente tende a sacrificare quelli che ritiene erroneamente meno necessari", aggiunge.

A volte, inoltre, i farmaci possono dare effetti indesiderati e richiedere degli aggiustamenti prima di trovare il giusto dosaggio.

Per gli esperti, le strategie per arginare questo fenomeno si basano principalmente su tre cardini: l'alleanza terapeutica con il paziente, la promozione di campagne di prevenzione per diffondere la conoscenza di questa patologia e i suoi rischi anche sul lungo periodo; l'adozione di strumenti quali la telemedicina. Infine, lo sviluppo di farmaci che combinano in un'unica compressa due o tre principi attivi antipertensivi può ridurre il numero di pillole giornaliere e rendere quindi più semplice la gestione della terapia.

"Le linee guida suggeriscono fortemente l'uso di formulazioni in combinazione fissa precostituita (più principi attivi nella stessa pillola) per migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti", commenta il presidente Simi Nicola Montano. "E se oggi abbiamo ampiamente a disposizione la triplice terapia in un'unica pillola, a brevissimo si concretizzerà lo scenario della quadruplice combinazione a bassi dosaggi", conclude.

(ANSA).

