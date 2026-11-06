(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Settecentonovanta casi confermati di West Nile Virus (Wnv), 370 di Dengue, 30 di Chikungunya e 4 di Zika virus sono stati registrati nel periodo dal primo gennaio al 3 novembre di quest'anno, in base all'ultimo bollettino settimanale del sistema di sorveglianza nazionale della arbovirosi coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Dei 790 casi di West Nile Virus, 424 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (di cui 5 importati: 1 Maldive, 1 Francia, 1 Belgio, 1 Grecia e 1 Olanda), 96 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 264 casi di febbre (2 casi importati: 1 Burkina Faso, 1 Grecia), 5 casi con altri sintomi e 1 caso asintomatico. Tra i casi confermati sono stati notificati 61 decessi (di cui uno in un caso importato). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive autoctone fin ora segnalate e confermate, è pari al 14,3% (nello stesso periodo del 2025,19,6%).

Per quanto riguarda la Dengue, 76 dei 370 casi registrati (nessun decesso) sono autoctoni, mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all'estero, di cui il 51% con luogo di esposizione Maldive. I casi autoctoni sono riconducibili a 5 focolai di trasmissione locale e a 2 ulteriori casi che, allo stato attuale delle indagini, non risultano epidemiologicamente collegati ad altri, né tra loro.

Quanto alla Chikungunya, 1 dei 30 casi è autoctono mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all'estero (34% con luogo di esposizione Seychelles, nessun decesso). Tutti associati a viaggi all'estero i 4 casi di Zika Virus. Sempre nel periodo considerato dal bollettino, sono stati segnalati 19 casi di Usutu virus (8 Lombardia, 1 Friuli-Venezia Giulia, 1 Emilia-Romagna, 2 Marche, 4 Lazio, 1 Piemonte, 2 Veneto).

(ANSA).

