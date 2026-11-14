(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Finanziare sette borse di studio annuali per giovani per far muovere loro i primi passi nei laboratori dell'Istituto superiore di sanità ma anche promuovere l'importanza della ricerca per la salute pubblica, fondamentale per la prevenzione delle malattie e per migliorare la qualità della vita della collettività. È questo il messaggio dell'evento 'Note per la ricerca', organizzato il 13 novembre a Roma dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Guardia di finanza e la Regione Lazio, in cui, sul palco della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, si è esibita la Banda musicale della Guardia di Finanza insieme a vari artisti 'amici' del progetto, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci.

Grazie alla partnership con Fondazione Roma l'lss bandirà sette borse di studio annuali per giovani neolaureati per fare attività di ricerca.

"Abbiamo investito nell'ultimo anno 3 milioni di euro attraverso borse di studio e dottorati e vogliamo continuare a investire sempre di più, perché nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire la trasmissione umana del sapere", ha affermato il presidente dell'Iss Rocco Bellantone.

Sul palco accompagnati dalla Banda musicale diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, si sono esibiti Francesco Renga, due giovani cantanti del Conservatorio di Santa Cecilia, Alice Gavagnin e Xu Jawei, la cantante Cecile, il mentalista Aldo Aldini e l'attore Luca Ward, che ha letto un brano tratto da CuriosaMente, il libro dedicato a Rita Levi Montalcini dall'Istituto in occasione del suo centesimo compleanno. "Con le esibizioni della serata affermiamo il valore della ricerca scientifica e premiamo l'impegno di giovani talenti", ha affermato il Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Durante l'evento, che ha registrato il tutto esaurito con 1200 spettatori, sono stati premiati i due più giovani ricercatori dell'Istituto, Daniele Petrone e Gaia Piscopiello. "Le sette borse di studio offrono ad altrettanti neolaureati un percorso nell'Istituto superiore di sanità - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca -. Come Regione Lazio siamo orgogliosi di aver collaborato a un'iniziativa che unisce la partecipazione del pubblico a un risultato concreto". (ANSA).

