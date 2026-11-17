(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Restano in generale alti i tassi di antibioticoresistenza in Italia, anche se si vedono segnali di miglioramento. Risale leggermente anche il consumo di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani negli ospedali, pur restando lontana dai tassi raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Inoltre, è stato identificato quest'anno per la prima volta in Italia un ceppo di Streptococcus agalactiae (Streptococco di gruppo B, o Gbs) resistente alla penicillina, considerato dall'Oms tra i patogeni a priorità media. Sono alcuni dei dati presentati durante un webinar online organizzato dall'Istituto superiore di sanità (Iss) in occasione della Giornata europea sull'uso consapevole degli antibiotici (Eaad) che si celebra il 18 novembre. Con l'occasione si è fatto il punto anche sulle attività di ricerca e sorveglianza dell'antimicrobico-resistenza nelle acque reflue e superficiali, attraverso l'analisi dei geni di resistenza e dei batteri resistenti.

Tra i dati emersi dalle sorveglianze, emerge che i soggetti più coinvolti sono maschi, di età compresa tra 60 e 79 anni, ospedalizzati e ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

L'Italia centrale è l'area con maggiore incidenza di casi segnalati, seguita dal Sud e Isole.

Sempre sul tema, un recente studio di sorveglianza genomica, coordinato a livello nazionale dall'Iss e a livello europeo dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), pubblicato su Eurosurveillance, ha documentato la rapida diffusione del clone emergente St6668 di Klebsiella pneumoniae produttore di carbapenemasi in otto regioni italiane e in undici regioni appartenenti a cinque Paesi dell'Unione Europea (Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Romania) tra aprile 2022 e agosto 2026. I risultati evidenziano il ruolo cruciale della sorveglianza genomica nel riconoscimento precoce di nuovi cloni ad alto rischio.

"Contrastare le resistenze necessita di molte azioni integrate che includono sorveglianza, ricerca, politiche sanitarie, sviluppo di nuove strategie diagnostiche preventive e terapeutiche", sostiene Anna Teresa Palamara, dirigente del dipartimento Malattie infettive dell'Iss. (ANSA).

