(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Continuano a diminuire le nascite in Italia. Nel 2025 sono state 355.772, circa 14 mila in meno rispetto al 2024 (-3,8%). La discesa sembra proseguire nel 2026: nel periodo compreso tra gennaio e luglio, le nascite sono state 196.864 (-1,1% rispetto al 2025). Sono i dati del rapporto 'Natalità e fecondità della popolazione residente' dell'Istat diffuso questa mattina.

Si riduce il numero medio di figli per donna, che nel 2025 raggiunge un nuovo minimo: 1,14 (rispetto all'1,18 nel 2024).

L'età media delle madri alla nascita del primo figlio è 32 anni e il 44,1% nasce fuori dal matrimonio. Sofia e Leonardo sono i nomi più scelti. (ANSA).

