(ANSA) - MADRID, 23 OTT - La ricerca italiana "mantiene una posizione da leadership nell'ambito dell'oncologia: il nostro Paese è infatti terzo, come lo scorso anno, dopo Usa e Cina, per numero di studi presentati al congresso della Società europea di oncologia medica Esmo, che si apre oggi a Madrid". Lo afferma all'ANSA il presidente eletto Esmo, Giuseppe Curigliano.

La ricerca medica, rileva l'esperto, è "un asset importante e fa parte della capacità di un Paese anche di affrontare crisi impreviste. Va dunque incentivata e sostenuta". L'Italia, rileva, "mantiene anche quest'anno la sua leadership nell'oncologia, essendo il terzo paese al mondo, ed il primo in Europa, per numero di abstract scientifici presentati al congresso europeo". Nonostante le difficoltà della ricerca in Italia, "questo è un dato molto positivo".

Forte la presenza degli specialisti italiani al congresso, che vede complessivamente la partecipazione di oltre 40.000 oncologi e medici provenienti da più di 180 Paesi. (ANSA).

