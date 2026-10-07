(ANSA) - NAIROBI, 07 OTT - Sono 57 le persone finora individuate dalle autorità sanitarie keniane come contatti del primo decesso per virus Ebola confermato nel Paese e 10 di loro sono state poste in quarantena. Lo ha reso noto il ministero della Salute, precisando che le operazioni di tracciamento sono ancora in corso e il numero dei contatti potrebbe aumentare, come riporta Bbc.

La prima vittima del ceppo Bundibugyo L'uomo è arrivato a Nairobi il 3 ottobre a bordo di un volo Jambojet proveniente dall'Uganda ed è morto lunedì in ospedale dopo essere risultato positivo al virus. Il Kenya ha rafforzato i controlli sanitari ai punti di ingresso nel Paese.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha intanto sconsigliato l'introduzione di restrizioni generalizzate ai viaggi e al commercio con Kenya, Uganda e Repubblica democratica del Congo, sottolineando l'importanza della diagnosi precoce, dell'isolamento e del tracciamento dei contatti. L'epidemia nella Repubblica democratica del Congo, dalla quale è stato importato il caso keniano, ha superato 8.000 casi e 4.000 decessi. (ANSA).

