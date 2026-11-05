(ANSA) - NAIROBI, 05 NOV - I farmacisti keniani mettono in guardia le donne dall'inserire compresse di cetirizina, un antistaminico contro le allergie, nella vagina, per aumentarne la sensazione di tonicità durante i rapporti sessuali. La pratica, diffusa da video e consigli non verificati su TikTok, è considerata potenzialmente pericolosa, come riprende la Bbc. La Pharmaceutical Society of Kenya (Psk) avverte che la secchezza provocata dal farmaco non rafforza i muscoli vaginali, ma può aumentare attrito, dolore e rischio di lesioni ai tessuti. La cetirizina, destinata esclusivamente all'assunzione orale, non è stata testata per uso vaginale. La Psk segnala inoltre un aumento della domanda, dei prezzi e possibili carenze nelle farmacie, invitando i rivenditori a non speculare e a non dispensare medicinali per usi impropri. Il ministero della Salute keniano aveva già espresso in passato preoccupazione per il fenomeno. (ANSA).

