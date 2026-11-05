(ANSA) - NAIROBI, 05 NOV - I farmacisti keniani mettono in guardia le donne dall'inserire compresse di cetirizina, un antistaminico contro le allergie, nella vagina, per aumentarne la sensazione di tonicità durante i rapporti sessuali. La pratica, diffusa da video e consigli non verificati su TikTok, è considerata potenzialmente pericolosa, come riprende la Bbc. La Pharmaceutical Society of Kenya (Psk) avverte che la secchezza provocata dal farmaco non rafforza i muscoli vaginali, ma può aumentare attrito, dolore e rischio di lesioni ai tessuti. La cetirizina, destinata esclusivamente all'assunzione orale, non è stata testata per uso vaginale. La Psk segnala inoltre un aumento della domanda, dei prezzi e possibili carenze nelle farmacie, invitando i rivenditori a non speculare e a non dispensare medicinali per usi impropri. Il ministero della Salute keniano aveva già espresso in passato preoccupazione per il fenomeno. (ANSA).
Kenya, da farmacisti allarme su uso vaginale di antistaminico per rapporti sessuali
(ANSA) - NAIROBI, 05 NOV - I farmacisti keniani mettono in guardia le donne dall'inserire compresse di cetirizina, un antistaminico contro le allergie, nella vagina, per aumentarne la sensazione di tonicità durante i rapporti sessuali. La pratica, diffusa da video e consigli non verificati su TikTok, è considerata potenzialmente pericolosa, come riprende la Bbc. La Pharmaceutical Society of Kenya (Psk) avverte che la secchezza provocata dal farmaco non rafforza i muscoli vaginali, ma può aumentare attrito, dolore e rischio di lesioni ai tessuti. La cetirizina, destinata esclusivamente all'assunzione orale, non è stata testata per uso vaginale. La Psk segnala inoltre un aumento della domanda, dei prezzi e possibili carenze nelle farmacie, invitando i rivenditori a non speculare e a non dispensare medicinali per usi impropri. Il ministero della Salute keniano aveva già espresso in passato preoccupazione per il fenomeno. (ANSA).