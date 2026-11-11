(ANSA) - NAIROBI, 11 NOV - Il Kenya ha dimesso oggi l'ultimo paziente affetto da Ebola, avviando il conto alla rovescia di 42 giorni necessario per poter dichiarare ufficialmente conclusa l'epidemia nel Paese. Lo ha annunciato ai media il ministro della Salute Aden Duale, precisando che tutti e sette i pazienti sopravvissuti all'infezione sono guariti e che anche gli ultimi 11 contatti sottoposti a quarantena hanno completato il periodo di monitoraggio.

Il Kenya aveva registrato complessivamente nove casi di Ebola, con due decessi, dopo l'importazione del virus da parte di un cittadino keniano rientrato dalla Repubblica democratica del Congo attraverso l'Uganda. Tutti i contagi successivi erano stati ricondotti alla catena di trasmissione originaria, senza evidenze di diffusione nella comunità. L'ultimo caso era stato confermato il 19 ottobre. (ANSA).

