(ANSA) - NAIROBI, 19 OTT - Il Kenya ha confermato l'ottavo caso di contagio da virus Ebola, dopo che un uomo di 49 anni, addetto all'assistenza dei pazienti al Nairobi Hospital, è risultato positivo al virus. Lo ha annunciato ai media il direttore generale della Sanità, Patrick Amoth, precisando che il paziente non è un operatore sanitario in senso stretto e che sarebbe stato esposto al contagio attraverso il contatto con il primo caso registrato nel Paese.

L'uomo ha manifestato febbre, mal di testa e dolori muscolari sabato 17 ottobre. Dopo essere stato sottoposto a quarantena, è risultato positivo al test. Il paziente si aggiunge agli altri casi confermati in Kenya, dove si registra finora un decesso. Tra le persone infettate figurano tre operatori sanitari che avevano assistito il primo paziente, proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo e alcuni suoi familiari. (ANSA).

