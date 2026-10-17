(ANSA) - NAIROBI, 18 OTT - Quattro nuovi casi di ceppo Bundibugyo del virus Ebola sono stati confermati in Kenya, portando a sette il totale delle infezioni accertate, compreso il primo paziente deceduto il 5 ottobre. Tra i nuovi contagiati figurano tre operatori sanitari che avevano assistito il paziente durante il ricovero in ospedale. Lo ha comunicato ai media il ministero della Salute keniano, annunciando il rafforzamento delle misure di sorveglianza e contenimento.

I tre sanitari, due uomini di 29 e 35 anni e una donna di 32, avevano prestato assistenza al primo paziente ed erano stati messi in quarantena. Il quarto nuovo caso riguarda un parente stretto del paziente deceduto, in quarantena dal 6 ottobre e proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, dove i morti hanno superato quota 4.000.

Le autorità keniane hanno individuato 130 persone entrate in contatto con il primo caso, 128 delle quali, sono state rintracciate e poste in quarantena. Sono ancora in corso le ricerche degli altri 2 contatti. Il ministero ha precisato che ulteriori infezioni potrebbero emergere durante il periodo di monitoraggio di 21 giorni. (ANSA).

