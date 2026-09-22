Una diagnosi ecografica ancora più precisa delle malattie reumatiche infiammatorie in fase iniziale, tra cui l'artrite, è possibile. E' quanto emerge da uno studio multicentrico internazionale, coordinato dalla Maria Antonietta D'Agostino (Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Policlinico Gemelli Irccs) in collaborazione con l'università di Birmingham e pubblicato sulla rivista Lancet Rheumatology.

La ricerca ha analizzato oltre 28.000 articolazioni in 802 soggetti sani, definendo per la prima volta soglie ecografiche di diagnosi di patologia articolare specifiche per età e tipo di articolazione. Il risultato apre la strada a diagnosi più accurate delle malattie reumatiche infiammatorie, distinguendo con maggiore certezza i segni dell'invecchiamento da quelli di una vera patologia infiammatoria in fase iniziale, riducendo il rischio di diagnosi tardive o, al contrario, di sovradiagnosi in soggetti sani.

"Quando facciamo un'ecografia per verificare la presenza di sinovite o artrite, alcune piccole alterazioni della membrana sinoviale possono essere già presenti anche in soggetti sani - spiega D'Agostino -. Per verificare la frequenza di queste alterazioni nella popolazione 'sana', abbiamo effettuato un ampio studio ecografico su soggetti di diverse etnie e sesso, valutando le articolazioni dei polsi, delle mani e dei piedi, per individuare quali alterazioni possano essere considerate estremamente specifiche di una patologia infiammatoria all'esordio, tali che la loro presenza indichi con certezza un'artrite, soprattutto in soggetti considerati a rischio (presenza di autoanticorpi o dolore infiammatorio persistente).

Ne è risultato che le alterazioni Doppler, cioè l'aumento della vascolarizzazione della membrana sinoviale, configurano sempre una lesione patologica e che la presenza di alterazioni a carico di alcune articolazioni, come le piccole articolazioni delle mani (interfalangee prossimali e metacarpofalangee) vada sempre considerata patologica, a qualsiasi età, anche se il soggetto non ha ancora manifestazioni cliniche".

