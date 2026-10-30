(ANSA) - MILANO, 30 OTT - La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, riconosciuta a livello europeo per il contributo alla ricerca e all'innovazione in radioterapia oncologica, è uno dei quattro ospedali europei selezionati per partecipare al progetto Optimize-Rt, iniziativa internazionale finanziata dal programma Erasmus+ e coordinata dall'Università di Malta. Un riconoscimento che valorizza l'esperienza maturata dall'Istituto nell'ambito della radioterapia e il ruolo della collaborazione tra professionisti nel miglioramento continuo della qualità e della sicurezza dei trattamenti.

Il contributo del San Gerardo si inserisce in un percorso di ricerca che coinvolge istituzioni sanitarie e accademiche di Malta, Italia e Portogallo, con il supporto di importanti organizzazioni scientifiche internazionali. Al centro del lavoro c'è l'ottimizzazione della tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT), una tecnologia di imaging utilizzata in radioterapia per verificare il corretto posizionamento del paziente prima dell'erogazione del trattamento. L'obiettivo è definire protocolli che consentano di ottenere immagini di qualità adeguata alle esigenze cliniche, riducendo al minimo l'esposizione aggiuntiva alle radiazioni.

"La sinergia tra il personale tecnico e medico della Radioterapia e i Fisici Medici - sottolineano Stefano Arcangeli, direttore della Radioterapia, ed Elena De Ponti, direttore della Fisica Sanitaria - è fondamentale per sviluppare e applicare protocolli sempre più appropriati, coniugando qualità delle immagini, accuratezza del trattamento e contenimento dell'esposizione radiologica". (ANSA).

