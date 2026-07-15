(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - Una storia emozionante che ha portato sorrisi e felicità in una famiglia tedesca e nell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È quella della piccola Caya Siena Maria, nata prematura lo scorso aprile all'Aou Senese alla ventisettesima settimana di gravidanza, durante un soggiorno in Toscana della madre Vanessa. Dopo tre mesi di degenza in Terapia Intensiva Neonatale (Tin), diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, Caya Siena Maria ha fatto ritorno insieme alla madre in Germania, lasciando in regalo alla Tin come ricordo un quadro con alcune foto scattate nelle lunghe settimane trascorse per il ricovero.

La famiglia di Caya ha ringraziato l'ospedale per l'assistenza ricevuta, con una particolare menzione per la Banca del Latte Umano Donato, e la Ginecologia e Ostetricia. "Ero in visita in Toscana, in particolare a Siena, per il matrimonio di un mio amico - ha raccontato mamma Vanessa -. Avevo in programma di rimanere per due giorni, poi andare a Firenze per il matrimonio e infine fermarmi un po' più a lungo nei pressi di Pisa. Alla fine non è andata così: dopo il secondo giorno sono stata ricoverata a Siena per una forte emorragia".

Le complicazioni sono andate avanti, "sono stata curata e poi, sorprendentemente, ho dato alla luce mia figlia lo scorso 27 aprile. Sono estremamente grata per il tempo trascorso qui.

Ho ricevuto un livello di cura eccezionale. E' stato un periodo molto difficile: sono stata colta del tutto alla sprovvista, e in più mi trovavo qui da sola. Sono passati tre mesi, ma tutto è stato reso molto più semplice dalle persone da cui ero circondata: lo staff di questo ospedale è diventato a tutti gli effetti come una famiglia per me".

Caya Siena Maria è stata dimessa, e la madre Vanessa nel portare il quadro in dono ha salutato commossa tutto il personale della Terapia Intensiva Neonatale. (ANSA).

