(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il Consiglio di amministrazione dell'Aifa, nella seduta del 29 luglio, ha dato il via libera alla rimborsabilità di quattro nuovi medicinali, quattro estensioni di indicazione e un biosimilare.

Nello specifico, sarà rimborsato dal Servizio sanitario nazionale Qalsody (tofersen), farmaco orfano per il trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (Sla) associata a una specifica mutazione genetica. Ammesse alla rimborsabilità anche altre tre nuove molecole. Si tratta di Attrogy (diflunisal), per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hAttr); Itovebi (inavolisib), in associazione a palbociclib e fulvestrant, per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della mammella con determinate caratteristiche e Blenrep (belantamab mafodotin), indicato per il trattamento del mieloma multiplo recidivato o refrattario negli adulti, in assocazione ad altri farmaci e in particolari condizioni.

Quattro i farmaci per cui sono state ammesse estensioni di indicazione terapeutica: Crativ (rosuvastatina); Keytruda (pembrolizumab); Veraseal e Sirturo (Bedaquilina).

Il CdA ha inoltre approvato riduzioni di spesa a esito di rinegoziazioni dei prezzi di medicinali già attualmente rimborsati per complessivi 5,9 milioni di euro e in seguito all'autorizzazione di nuovi medicinali a brevetto scaduto per complessivi 50 milioni di euro. È stato infine approvato il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti per circa 2,3 miliardi di euro. (ANSA).

