(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Ospitare gratuitamente i pazienti con tumori del sangue e i loro caregiver che devono spostarsi per accedere a cure specialistiche. È l'obiettivo del progetto che vede unite Airbnb e l'Associazione Italiana contro le Leucemie e che arricchirà i servizi di accoglienza già sostenuti da Ail, che prevedono 132 strutture in 17 regioni.

Fino al 31 dicembre 2026, le famiglie potranno accedere a un alloggio gratuito vicino ai luoghi di cura, prenotandolo in modo semplice attraverso la piattaforma Airbnb. Il sistema mette in contatto diretto chi ha bisogno con host e strutture pronti ad accogliere, coprendo i costi del soggiorno e alleggerendo così una delle principali preoccupazioni legate alla malattia.

"Per molti pazienti ematologici, curarsi lontano da casa è una necessità che comporta un forte impatto non solo clinico, ma anche economico ed emotivo. Il supporto di Airbnb.org integra e rafforza la capacità di Ail di offrire ospitalità gratuita attraverso le Case Alloggio Ail, vicine ai maggiori Centri di ematologia, che già oggi contano circa 700 posti letto in tutta Italia e 83.000 notti offerte", dichiara Gaetano Biallo, direttore generale di Ail nazionale.

"Siamo orgogliosi - dichiara Christoph Gorder, direttore esecutivo di Airbnb.org - di portare in Italia il programma sulla mobilità sanitaria per rendere più semplice e accessibile alle famiglie italiane viaggiare per ricevere cure mediche.

Speriamo di continuare ad ampliare questo programma coinvolgendo sempre più partner locali". (ANSA).

