(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Si estende, grazie alla partnership con gli Ifo (Istituti Fisioterapici Ospedalieri) 'Start', la più grande rete internazionale di centri interamente dedicati alla sperimentazione clinica oncologica di fase precoce. Lo annunciano in una nota del'ente ospedaliero pubblico di ricerca di Roma di cui fa parte l'Irccs Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Ire). La collaborazione ha l'obiettivo di ampliare, per i pazienti eleggibili di Roma, del Lazio e di tutta Italia, le opportunità di accesso a nuove terapie oncologiche sperimentali attraverso gli studi clinici.

Start gestisce la più grande rete internazionale di centri di sperimentazione clinica di fase precoce, con oltre 45 sperimentatori principali in 17 sedi tra Stati Uniti ed Europa.

In Italia ogni anno, ricorda la nota, si registrano circa 390.000 nuove diagnosi di tumore l'anno. Nei due Istituti, gli Ifo registrano in media circa 10.000 ricoveri ordinari e in day hospital e oltre 1.275.000 prestazioni ambulatoriali l'anno.

Il Regina Elena, che accoglie pazienti di Roma e del Lazio, oltre a quelli provenienti da altre regioni italiane e dall'estero, integra diagnosi, cura e ricerca in ambito oncologico, con competenze che spaziano dai principali tumori solidi dell'adulto alle neoplasie ematologiche e ai tumori rari.

La partnership unisce l'esperienza di Start nella conduzione di sperimentazioni oncologiche di fase precoce alle competenze cliniche e di ricerca traslazionale degli Ifo. "L'Italia ha un rilevante impatto delle malattie oncologiche e istituzioni di eccellenza mondiale, eppure l'attività di sperimentazione clinica in rapporto alla popolazione resta inferiore a quella di diversi altri grandi Paesi europei", ha dichiarato Nick Slack, presidente e amministratore delegato di Start.

"Vediamo in questa partnership - ha detto Livio De Angelis, direttore generale degli Ifo - l'opportunità di avvicinare un numero maggiore di pazienti alla ricerca clinica di fase precoce, rafforzando al tempo stesso l'integrazione tra cura e innovazione". "Si aprono nuove opportunità di collaborazione e di ricerca clinica in un'ampia gamma di patologie oncologiche", ha dichiarato Giovanni Blandino, direttore scientifico del Regina Elena. (ANSA).

