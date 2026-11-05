(ANSA) - VENEZIA, 05 NOV - La Gastroenterologia dell'Istituto oncologico veneto (Iov), diretta da Alberto Fantin, è stata scelta come centro europeo per l'alta formazione in Ecoendoscopia, una tecnica che permette insieme di diagnosticare e trattare i tumori dell'apparato digerente.

La struttura di gastroenterologia dello Iov, con sedi a Padova e Castelfranco Veneto (Treviso) è stata individuata dalla rete Egeus-Ets (European Group for Endoscopic Ultrasound) per formare specialisti provenienti da tutta Italia con questa metodica.

I primi due medici, arrivati dalla Valle d'Aosta, hanno già svolto una settimana intensiva di tirocinio nelle due sedi dell'istituto. Il programma europeo prevede un percorso formativo di un anno rivolto a specialisti in gastroenterologia, chirurgia generale e medicina interna.

"Essere stati individuati come centro di formazione nell'ambito di una rete europea rappresenta un importante riconoscimento per il nostro istituto e per le competenze professionali sviluppate al suo interno - dichiara la direttrice generale Patrizia Simionato -. Questo risultato conferma il ruolo dello Iov non soltanto nella cura e nella ricerca oncologica, ma anche nella formazione specialistica e nella capacità di contribuire allo sviluppo e alla diffusione dell'innovazione in ambito sanitario". (ANSA).

