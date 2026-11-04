Givinostat, farmaco per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne si è aggiudicato il il Prix Galien Italia nella categoria "Malattie Rare". Il farmaco ha dimostrato negli studi clinici di rallentare la progressione della malattia.

"Frutto della ricerca italiana, givinostat rappresenta un'innovazione terapeutica nella distrofia muscolare di Duchenne perché introduce un meccanismo d'azione diverso e indipendente dalla specifica mutazione genetica, con potenziale applicabilità ad un'ampia popolazione di pazienti eleggibili secondo le indicazioni autorizzate", si legge nella motivazione del riconoscimento.

"La vittoria del Prix Galien premia non solo una molecola innovativa come givinostat, ma anche una storia imprenditoriale e scientifica costruita nel tempo attraverso investimenti costanti nella ricerca e nello sviluppo", ha commentato Francesco Di Marco, Group Ceo a Italifarmaco. "Questo risultato valorizza il percorso di innovazione intrapreso da Italfarmaco e la capacità della ricerca italiana di generare progresso scientifico e tradurlo in soluzioni terapeutiche concrete per i pazienti".

"Vogliamo condividere il Prix Galien con i clinici e le associazioni pazienti che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo della molecola. Il nostro obiettivo è fornire risposte ai bisogni clinici ancora insoddisfatti, in particolare nelle malattie rare, e grazie a givinostat è stato compiuto un importante passo avanti", ha concluso Julie De Santis, membro del Consiglio di amministrazione di Italfarmaco Holding.

