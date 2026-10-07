(ANSA) - SALERNO, 07 OTT - La mamma ha 59 anni, il papà 70: è nata nei giorni scorsi in una struttura sanitaria del Salernitano la piccola Francesca Pia. Il parto, così come tutta la gravidanza, è stato seguito dall'équipe del professor Mario Polichetti, ginocologo esperto in procreazione assistita.

Francesca Pia è in ottima salute: alla nascita pesava 2,4 chilogrammi, mentre oggi ha raggiunto i 4,5 chilogrammi. "Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale - spiega Polichetti - perché ottenere un concepimento a un'età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente".

(ANSA).

