In riferimento alla manifestazione organizzata per il 5 dicembre a Roma da sindacati, professionisti sanitari e studenti per chiedere maggiori investimenti nella sanità pubblica, "ho già incontrato alcuni di loro e vedremo se riusciremo a inserire questi" nuovi "fondi per chi in maniera esclusiva si dedica al Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillacia margine di un evento al ministero della Salute.

"E' positiva l'apertura del ministro della Salute Orazio Schillaci sulla manovra, per il reperimento di maggiori fondi da destinare al personale sanitario che in maniera esclusiva si dedica al Servizio sanitario nazionale. Ma la manifestazione del 5 dicembre a Roma con studenti, infermieri e professionisti sanitari resta confermata: vogliamo affermare unitariamente il principio che il Ssn va coltivato e difeso, è per i cittadini e non va svenduto". Lo afferma il segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Pierino Di Silverio. "Il governo - ha aggiunto - ascolti il ministro Schillaci".

"Sarebbe stato importante confrontarsi con Schillaci, ma gli infermieri non li ha incontrati. Dopodiché, bene le dichiarazioni che ha rilasciato oggi, tuttavia non ci tranquillizzano: quando il ministro parla di ipotesi di più fondi in manovra riferendosi al lavoro in esclusiva per il Ssn, infatti, a chi si riferisce? Si richiama a tutti i lavoratori del Servizio sanitario che come dipendenti pubblici, recita la Costituzione, sono 'al servizio della Nazione' oppure solo al personale medico che è l'unico ad avere una indennità di esclusività?". Così all'ANSA il segretario del sindacato degli infermieri Nursind Andrea Bottega.

"Sabato 5 dicembre - sottolinea quindi Bottega - gli infermieri saranno in piazza a difesa del Servizio sanitario nazionale, un bene prezioso da difendere e rilanciare, e non da affossare. Si tratta, tra l'altro, di una mobilitazione in linea con le preoccupazioni espresse dalle Regioni sul reale rischio di non riuscire a garantire i servizi con gli attuali stanziamenti decisi in manovra". A tal proposito, "a risorse invariate, non sarebbe male riuscire a riportare all'interno del Fondo sanitario nazionale, e quindi dei Lea, il miliardo e 600 milioni destinato al bonus anziani. Sarebbe - conclude - un passo avanti anche se non risolutivo dei gravi problemi che vive la sanità pubblica e che hanno bisogno di una iniezione di risorse molto più consistente".