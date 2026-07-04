Quindici trapianti eseguiti in una settimana in Puglia, dodici dei quali nel Policlinico di Bari e tre a Foggia È il bilancio della intensa attività che, dal 26 giugno ad oggi, ha visto impegnata la rete trapiantologica regionale. Nelle sale operatorie di Asclepios (Policlinico di Bari) la Cardiochirurgia ha eseguito quattro trapianti di cuore, tre dei quali provenienti da donatori fuori regione; la Chirurgia epatobiliare ha effettuato quattro trapianti di fegato; mentre l'Urologia ha portato a termine tre trapianti di rene singolo e un trapianto di rene doppio. Altri tre trapianti di rene singolo sono stati eseguiti al Policlinico di Foggia.

L'attività ha richiesto il coordinamento di una squadra multidisciplinare composta da oltre 100 professionisti tra anestesisti-rianimatori, perfusionisti, microbiologi, patologi clinici, cardiologi, nefrologi, gastroenterologi, chirurghi, radiologi, infermieri, medici del Centro Regionale Trapianti, medici in formazione specialistica, professionisti di laboratorio, infettivologi e medici del Servizio trasfusionale e della Tipizzazione tissutale, impegnati senza interruzione nelle diverse fasi del percorso, dalla valutazione dei donatori fino al trapianto e all'assistenza post-operatoria.

"Dodici trapianti in pochi giorni rappresentano un risultato di straordinario valore organizzativo e professionale" dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce. "Il ringraziamento più sentito va innanzitutto alle famiglie dei donatori che, nel momento più difficile della loro vita, hanno scelto di compiere un gesto di straordinaria generosità, offrendo una speranza a chi attende un trapianto - dice il coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Puglia, Loreto Gesualdo - . Il coordinamento della rete regionale ha funzionato in modo impeccabile, gestendo contemporaneamente donazioni provenienti da Andria, Foggia, trasferimento Dcd da Taranto e da tre centri fuori regione, grazie a una perfetta integrazione tra Centro Regionale Trapianti, équipe chirurgiche, servizi diagnostici, laboratori e tutte le professionalità coinvolte. Questo lavoro di squadra ci consente di trasformare ogni donazione in una concreta possibilità di vita per i pazienti in lista d'attesa". (ANSA).

