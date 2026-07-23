(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Fare il bagno usando le mascherine da nuoto, che si appoggiano tra l'arcata sopracciliare e lo zigomo, al posto dei classici occhialini e limitare l'esposizione diretta alla luce solare utilizzando cappellini e occhiali da sole con protezione UV. Sono i principali consigli per affrontare in sicurezza le vacanze estive dopo un intervento agli occhi per il glaucoma, malattia che interessa più di 500mila persone solo in Italia.

"Dopo un'operazione anti-glaucoma, il rischio di infezioni oculari aumenta significativamente, perciò è fondamentale evitare la contaminazione con acqua salata del mare e quella clorata delle piscine - spiega Luciano Quaranta, direttore e fondatore del Centro oculistico italiano -. È fondamentale non utilizzare gli occhialini da nuoto, che esercitano una pressione eccessiva sul bulbo oculare, che, particolarmente in occhi con pressioni oculari molto basse, possono creare disturbi". Al loro posto vanno indossate, appunto, delle mascherine (da nuoto) che si appoggiano delicatamente tra l'arcata sopracciliare e lo zigomo, poiché offrono una protezione efficace dal contatto con l'acqua senza creare problemi.

"Cruciale inoltre limitare l'esposizione diretta alla luce solare, sempre intensa in estate sia al mare che in montagna - aggiunge l'esperto -. Utilizzate cappellini con visiera e occhiali da sole con protezione UV, fascianti laterali, per proteggere efficacemente gli occhi. Per il resto, non ci sono particolari limitazioni che possano compromettere le vostre vacanze estive".

Per Quaranta il glaucoma "non deve essere sottovalutato, perché, se la patologia non viene trattata in modo adeguato, può portare anche ad una cecità permanente". La ricerca medico-scientifica ha messo a punto diversi trattamenti, sia farmacologici che chirurgici, che consentono di ridurre la pressione interna all'occhio. "E' importante sapere che anche durante i mesi più caldi, gli interventi contro il glaucoma sono possibili, anche se consigliamo di attendere il rientro dalle vacanze per affrontare in serenità il percorso della chirurgia per il glaucoma", conclude l'esperto. (ANSA).

