Bene le aperture del ministro della Salute Orazio Schillaci sulla manovra, con l'impegno per ulteriori finanziamenti aggiuntivi da destinare alla sanità ed in primis al personale impegnato in esclusiva con il Servizio sanitario nazionale. Ma medici e infermieri vanno avanti e confermano la manifestazione unitaria del 5 dicembre a Roma in difesa della sanità pubblica, mentre si allarga il fronte contro l'ipotesi di un voucher per gli anziani over-75 per l'acquisto di prestazioni sanitarie. Lo stop arriva ora, dopo quello delle Regioni, anche dai sindacati medici, sanitari e da Cittadinanzattiva.

Schillaci rassicura: "Stiamo lavorando con il governo e col ministro Giorgetti per reperire più fondi da destinare agli operatori sanitari, che sono sempre stati in cima in questi quattro anni all'interesse del governo. Questo credo che sia oggi il primo obiettivo". E poi puntualizza: "Questo governo, e io in prima persona, teniamo alla sanità pubblica e quindi rimando al mittente tutte le accuse non fondate di voler privatizzare il Servizio sanitario nazionale". Affermazioni accolte positivamente da medici e infermieri, che tuttavia non desistono e confermano l'iniziativa del 5 dicembre insieme a studenti, associazioni e professionisti sanitari. L'obiettivo, spiega il segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, è "affermare unitariamente il principio che il Ssn va coltivato e difeso, è per i cittadini e non va svenduto". Il punto, però, è anche un altro, evidenzia: "Con Schillaci abbiamo sempre avuto obiettivi comuni, ma il problema è che tali obiettivi non sono mai stai ascoltati dal governo. Se in questa manovra il governo cominciasse ad ascoltare il suo ministro, sarebbe un buon inizio". A scendere in piazza saranno pure gli infermieri che, con il segretario del Nursind Andrea Bottega, richiamano anche le preoccupazioni espresse dalle Regioni sul reale rischio di non riuscire a garantire i servizi con gli attuali stanziamenti decisi in manovra.

Intanto, sale la protesta contro l'ipotesi del voucher di 300 euro agli anziani, per un totale di 1,6 miliardi nel 2027. Dopo il 'no' del coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Massimo Fabi, camici bianchi e infermieri si dichiarano sulla stessa linea.

La card agli anziani, sostengono, è un "assist alla sanità privata" e questi soldi "vanno spostati sul Fondo sanitario nazionale". Sarebbe un "passo avanti, anche se non risolutivo dei gravi problemi che vive la sanità pubblica e che hanno bisogno di una iniezione di risorse molto più consistente". Il voucher, incalza anche Cittadinanzattiva, "è il contrario di ciò che chiediamo da anni, cioè un servizio pubblico capace, su tutto il territorio, di erogare in tempi certi e gratuitamente le prestazioni che la legge già garantisce come diritti".

E se il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto si dice "fiducioso su un aumento delle risorse per la sanità oltre i 500 milioni", è netta la posizione del presidente della Campania, Roberto Fico: "Chiediamo lo spostamento nel Fondo indistinto di questi 1,6 miliardi del voucher già stanziati, oltre ai 500 milioni aggiuntivi, e anche di più".