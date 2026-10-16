BOLZANO. Come cambiano la salute e il benessere di donne e uomini con l'avanzare dell'età e le trasformazioni ormonali? È il tema affrontato all'ottavo Simposio altoatesino sulla medicina di genere, ospitato alla Claudiana di Bolzano, con esperti di diverse discipline riuniti per approfondire gli effetti della menopausa e dell'andropausa.

«Ciascuna e ciascuno di noi è diverso e dunque è una sfida e un compito della medicina prendere in considerazione queste differenze», ha sottolineato Michael Mayr, direttore del Dipartimento Prevenzione sanitaria e Salute della Provincia, aprendo i lavori insieme a Isabella Summa, direttrice dell'Ufficio Personale, formazione e contributi in ambito sanitario. L'obiettivo è migliorare prevenzione, diagnosi e cure tenendo conto delle differenze legate al sesso e al genere.

Al centro degli interventi le conseguenze dei cambiamenti ormonali sulla salute. Sonia Prader, primaria di Ginecologia a Bressanone, ha approfondito la menopausa, mentre Diego Signorello, primario di Urologia nello stesso ospedale, ha affrontato il tema dell'andropausa. Spazio anche alle malattie cardiovascolari con Anna Rab, al dolore con Anna Maria Aloisi, alle differenze cerebrali con Elisa Canu e alle patologie autoimmuni con Francesca Motta. Hanna Hosa ha invece analizzato il tema della sessualità nelle diverse fasi della vita.

Il simposio si è concluso con una tavola rotonda dedicata al confronto tra specialisti. La direzione scientifica e la moderazione sono state affidate a Rosmarie Oberhammer, referente per la medicina di genere dell'Azienda sanitaria altoatesina. L'iniziativa, organizzata dalla Provincia di Bolzano in collaborazione con l'Azienda sanitaria, punta a rafforzare un approccio alle cure sempre più attento alle caratteristiche individuali dei pazienti.