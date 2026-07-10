L'assistenza sanitaria fa passi avanti in quasi tutte le Regioni, ma resta una forbice ampia tra Nord e Sud con Veneto, Emilia-Romagna e Toscana che si confermano in grado di fornire la migliore assistenza sanitaria ai cittadini e Calabria, Sicilia e Molise che sono maggiormente in difficoltà. Sono le tendenze relative all'anno 2024 identificate dal monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), realizzato dal ministero della Salute, da cui emerge, inoltre, un balzo in avanti delle cure sul territorio e della prevenzione.

Il sistema analizza le Regioni sulla base del rispetto di indicatori collocati in tre aree: assistenza ospedaliera, assistenza distrettuale e prevenzione. Nel complesso tutte le Regioni superano la sufficienza di 60 punti nell'area ospedaliera, anche se il settore registra un leggero arretramento rispetto allo scorso anno. I punteggi più alti si registrano in Veneto (97 punti su 100), Provincia autonoma di Trento (94), Emilia-Romagna (91). Quelli più bassi in Molise (60), Valle d'Aosta (63) e nella Provincia autonoma di Bolzano (64). I miglioramenti più ampi sono stati registrati in Valle d'Aosta (+10 punti), mentre hanno frenato Abruzzo (-8), Liguria e Umbria (entrambe -7 punti).

Un'unica bocciatura, invece, nell'area dell'assistenza territoriale. È la Calabria. La Regione è tuttavia in netto miglioramento e rispetto all'anno precedente ha compiuto un salto in avanti di 12 punti passando dai 40 del 2023 ai 52 punti del 2024. Promosse tutte le altre: anche in questo caso a guidare la classifica è il Veneto con 95 punti. Al secondo posto, entrambe con 94 punti, Emilia-Romagna e Toscana. I punteggi più bassi, oltre che in Calabria, sono stati registrati in Molise (62), Basilicata e Valle d'Aosta (entrambe a 64). Complessivamente, l'area dell'assistenza territoriale è quella che ha visto i maggiori progressi, con Valle d'Aosta, Abruzzo, Sicilia che si sono contraddistinti per l'entità dei miglioramenti (29 punti ciascuno). Bene anche l'area della prevenzione. Qui è la Provincia Autonoma di Trento a guidare la classifica con 98 punti. Subito dietro Emilia-Romagna a 97 e Lombardia, Veneto e Toscana tutte a 96. In coda, invece, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano, entrambe al di sotto della soglia di sufficienza con 49 e 59 punti. A incrementare di più il punteggio rispetto all'anno precedente, la Liguria (+39 punti), Abruzzo (+26), il Lazio (+18).