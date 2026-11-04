(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Dal 12 novembre, torna all'Università Statale di Milano l'Agorà della psicologia, la "piazza aperta" dedicata a esplorare i grandi temi dell'esistenza. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, prevede 9 incontri con esperti del settore e terminerà a maggio 2027.

"La ripartenza dell'Agorà della Psicologia rinnova un'esperienza nella quale crediamo molto e conferma la volontà della Statale di rafforzare il dialogo tra Università e società", afferma Marina Brambilla, rettrice dell'Università di Milano. "In un tempo complesso come quello che viviamo, l'università deve essere un luogo aperto alla città, capace di produrre conoscenza e restituirla alla società, offrendo occasioni autentiche di confronto. È qui che possiamo e dobbiamo esercitare una delle nostre responsabilità più importanti: accogliere idee per generare altre idee, coltivando la libertà di pensiero e il coraggio dell'autonomia intellettuale." Tra gli esperti ospiti dell'iniziativa Massimo Cacciari, il neuroscienziato Antonio Cerasa e poi Massimo Picozzi, Massimo Recalcati, Matteo Lancini. Tra gli eventi, anche lo spettacolo teatrale Terzo Tempo di Lidia Ravera ed Emanuela Giordano.

"L'Agorà si inserisce in un progetto dedicato alla psicologia partito con i corsi di laurea ma sviluppatosi poi con uno sguardo di ampio respiro, che va oltre l'aula e gli studenti per arrivare a tutta la cittadinanza", dice Gabriella Pravettoni, ordinaria di Psicologia al dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia dell'Università di Milano e direttrice della divisione di Psiconcologia dello Ieo. "Fare arte, ascoltare, partecipare sono già modi di promuovere la salute mentale".

(ANSA).

