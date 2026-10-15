(ANSA) - FORLÌ, 15 OTT - I difensori di Luca Spada, a processo per la morte dell'85enne Deana Mambelli, deceduta a causa di una embolia provocata da una insufflazione d'aria, hanno chiesto la nullità dei risultati dell'autopsia.

"Noi riteniamo - ha spiegato l'avvocato Marco Martines parlando con i giornalisti a margine di una pausa del processo- di avere fatto bene a segnalare alla Corte d'Assise le condizioni di minorata difesa oggettiva nelle quali Spada si è trovato e questo è il primo messaggio che ci interessa fornire.

L'altro messaggio che ci interessa fornire, direi chiaro e forte, è che non ci troveremmo qui se Spada fosse stato trovato e posto in grado di partecipare a questo accertamento attraverso il proprio tecnico. Questa è la prima cosa che mi interessava evidenziare, perché Spada non vi ha partecipato. Un altro punto importante è che non ci troveremmo qui se non avesse funzionato la telecamera che era stata posta all'interno del vano infermiere, perché non dimentichiamocelo, la telecamera piazzata dai carabinieri serviva per provare la sua responsabilità, ma secondo noi serve per provare la sua innocenza. Ecco quindi noi siamo qui per due cose che purtroppo non si sono verificate - ha concluso il legale - e quello che più mi dispiace è che non sono dipese da Spada".

Secondo la difesa, infatti, Spada non è stato avvisato dell'autopsia svolta su Deana Mambelli la sera del 25 novembre, giorno della sua morte, né sul successivo accertamento tecnico svolto il 26 novembre: in questo modo non ha potuto nominare un consulente. Questo perché, sostiene la difesa, non ha mai ricevuto l'avviso dell'accertamento tecnico visto che il suo telefono era stato già sequestrato nell'ambito dell'indagine.

Per l'avvocata Gloria Parigi, inoltre, "è giusto contestare anche il fatto che ciò che si poteva trovare il 25 novembre non si sarebbe più potuto rinvenire il 26, a causa della volatilità dell'aria". Spada all'epoca non era indagato per la morte di Mambelli, ma era indagato nell'ambito di un' altro procedimento, quello che riguarda gli altri 5 casi sospetti, "e il codice dice che doveva essere avvisato in quanto mero sospettato", ha spiegato ancora l'avvocata Parigi. (ANSA).

