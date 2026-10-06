(ANSA) - NAIROBI, 06 OTT - Il primo cittadino keniano contagiato dal virus ebola e trasportato in ospedale al suo arrivo all'aeroporto di Nairobi, è deceduto. Lo ha dichiarato il ministro della Salute keniano, Aden Duale, durante la conferenza stampa convocata per dare la notizia. Duale ha anche precisato che sono stati già identificati 28 contatti, tra familiari e passeggeri dell'aereo proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, via Kampala in Uganda. Il Kenya non aveva ancora registrato un caso di contagio da virus ebola nel Paese, fino ad ora. (ANSA).

