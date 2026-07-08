(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Costruire una rappresentanza unitaria, autorevole e diffusa per un settore che è pilastro del welfare nazionale e motore di un'economia complessa e articolata. È l'obiettivo di Confsalute - Confcommercio Salute Sanità e Cura, il nuovo coordinamento nazionale di Confcommercio che riunisce tutte le federazioni e associazioni di categoria del mondo della salute, della sanità e della cura, che a vario titolo aderiscono direttamente o indirettamente a Confcommercio, costituendo il maggiore organismo unitario di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale.

Alla presidenza del nuovo organismo è stato designato Michele Vietti, presidente di Federsalute e di Acop (Associazione coordinamento ospedalità privata) e già viceresidente del Consiglio superiore della magistratura, deputato per quattro legislature e già sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia e al ministero dell'Economia e delle Finanze.

"Il nostro è un impegno al servizio del Paese, per la costruzione di un sistema integrato e diffuso di risposta globale alla domanda di salute, per la soddisfazione di questo diritto fondamentale costituzionalmente garantito", ha dichiarato Vietti.

L'area di rappresentanza di Confsalute - si legge nella nota di Confcommercio diffusa al termine della riunione di insediamento del coordinamento - spazia dal mondo della sanità privata al settore socio-sanitario assistenziale e di cura, dalla distribuzione farmaceutica al dettaglio degli articoli sanitari, fino alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Fanno parte di Confsalute 17 Federazioni e associazioni di categoria: Acop, Adf, Ana-Anap/Fia, Antlo, Ascofarve, Associazione Silver S.P.A.C.E., Assofarm, Fei, Federfarma, Federottica, Federsalute, Federsan, Fifo, Laisan, oltre a 50 & Più Fenacom, Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio e Confcommercio Professioni. (ANSA).

