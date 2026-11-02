(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Un solo giorno per parlare di diabete non basta. Nasce da qui Novembre in Blu, il progetto promosso da Amd Lazio (Associazione Medici Diabetologi) che trasforma la Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre in un intero mese di iniziative rivolte alle Persone con diabete e alle loro famiglie. Dal primo al 30 novembre, incontri, attività educative, video, quiz e testimonianze accompagneranno in un percorso dedicato non solo alla gestione della malattia, ma anche ad alimentazione, movimento, tecnologie, benessere psicologico, autonomia e diritti.

Cuore del progetto è un calendario digitale interattivo, accessibile attraverso un QR code: gli eventi sono consultabili in anticipo, mentre nuovi contenuti vengono proposti ogni giorno, invitando a tornare e a partecipare. "Chi vive con il diabete se ne occupa 365 giorni all'anno. Perché allora dedicargli soltanto una giornata? Abbiamo voluto costruire un percorso che portasse informazione, educazione e confronto anche fuori dagli ambulatori", dichiara Natalia Visalli, presidente Amd Lazio.

"La risposta dei colleghi è stata entusiasmante: le iniziative sono così numerose che in alcune giornate si concentrano più eventi. È la dimostrazione di una comunità professionale capace di fare rete e trasformare le idee in opportunità concrete". Il progetto coinvolge i Gruppi di Studio Amd Lazio e valorizza la collaborazione con le associazioni delle Persone con diabete, tra cui Federdiabete Lazio, per promuovere una partecipazione attiva e una maggiore vicinanza tra professionisti, persone e territorio. Il calendario e la locandina con QR code sono disponibili sul sito www.aemmedi.it, nella sezione regionale.

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