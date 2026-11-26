(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Rafforzare la prevenzione, anticipare la diagnosi e garantire un accesso equo e omogeneo alle innovazioni disponibili. È anche questa la sfida ancora aperta per l'Hiv e le Infezioni sessualmente trasmesse (Ist), malattie che richiedono con urgenza, un impegno strutturato e coordinato di salute pubblica nazionale. Solo nel 2025, infatti, sono state 2.200 le nuove diagnosi di Hiv in Italia con circa il 60% delle persone che scopre l'infezione tardivamente. Di questo si è discusso nell'incontro 'Ist - Hiv Call 2026: opportunità di gestione e prevenzione per l'emergenza sanitaria', che si è svolto al Senato su iniziativa del senatore Marco Meloni.

Nel confronto che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e del sistema sanitario, un passaggio fondamentale è stato individuato nella piena attuazione del Piano nazionale Hiv, Epatiti e Ist 2024-2028, affinché gli indirizzi strategici si traducano in interventi concreti sul territorio. A questo si è affiancata la necessità di aggiornare il quadro normativo, rendendolo coerente con l'evoluzione scientifica e con le nuove possibilità offerte dalla prevenzione e dalla diagnosi. In questo contesto si è discusso anche della proposta di legge A.C. 218, un passaggio importante per aggiornare la normativa vigente e adeguarla alle nuove esigenze di prevenzione e contrasto delle infezioni.

"Come aziende biotech continuiamo a investire nella ricerca per sviluppare e rendere disponibili soluzioni sempre più innovative, sia per il trattamento sia per la prevenzione. Ma l'innovazione non ha valore se non arriva a chi ne ha realmente bisogno - ha spiegato Vincenzo Palermo, componente del consiglio direttivo e co-coordinatore del gruppo di lavoro Prevenzione di Assobiotec-Federchimica -. Per questo è indispensabile una risposta di sistema: servono modelli organizzativi che consentano di integrare le nuove opportunità nei programmi di prevenzione e nei percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali e serve lavorare anche sullo stigma sociale che ancora esiste.

Solo così potremo garantire un accesso realmente equo e omogeneo, indipendentemente dal territorio di residenza".

(ANSA).

