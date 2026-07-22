(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Nel mondo si vive di più, ma con un aumento degli anni trascorsi in cattiva salute: secondo uno studio pubblicato su The Lancet Public Health, nell'arco di una generazione, si è passati da 8,8 anni in cattiva salute nel 1990 a 10,7 nel 2023. A livello globale, nel 2023 le persone hanno trascorso in media il 14,5% della loro vita in cattive condizioni di salute, rispetto al 13,6% del 1990. La cattiva salute non resta confinata agli ultimi anni di vita, ma riguarda tutta la vita adulta. Lo studio è stato condotto all'Università di Washington.

Si vede che tra il 1990 e il 2023, l'aspettativa di vita globale alla nascita è aumentata da 64,6 anni a 73,8 anni, mentre l'aspettativa di vita in buona salute è cresciuta da 55,9 anni a 63,1 anni. Poiché i progressi nella sopravvivenza hanno costantemente superato i progressi negli anni di vita in buona salute, le persone trascorrono più anni convivendo con malattie croniche e disabilità. I paesi ad alto reddito presentano i divari di morbilità più ampi. Nel 2023, gli Stati Uniti presentavano il divario di morbilità nazionale più ampio, pari a 14 anni, seguiti dall'Australia con 13,9 anni e dal Canada con 13,7 anni. Nel complesso, l'aumento della durata della vita non è stato compensato da un aumento equivalente della durata della vita in buona salute in nessuna regione del mondo, ma la macroregione ad alto reddito ha registrato il divario di morbilità più ampio nel 2023, pari a 12,7 anni, mentre l'Africa subsahariana ha registrato il divario più piccolo, pari a 9 anni. Il divario è più acuito per le donne, che nel 2023 hanno registrato un divario di morbilità medio di 12,1 anni, rispetto ai 9,3 anni degli uomini.

Il 57,4% degli anni di cattiva salute nel 2023 a livello mondiale è stato causato da un gruppo relativamente piccolo di patologie croniche perlopiù non fatali. I disturbi muscoloscheletrici, in particolare il mal di schiena, sono stati il principale fattore che ha contribuito al divario di morbilità, seguiti da disturbi mentali come depressione e ansia, malattie degli organi di senso, tra cui deficit uditivi. Molti degli anni trascorsi in cattiva salute sono collegabili a fattori di rischio prevenibili, quali la glicemia alta, il sovrappeso, la malnutrizione infantile e materna, il fumo e l'inquinamento atmosferico. (ANSA).

