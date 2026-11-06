Il dipartimento dei Servizi sanitari del Wisconsin, in Usa, ha reso noto che un neonato è morto per le complicanze legate al morbillo. È il secondo bambino deceduto a causa dell'infezione in pochi giorni in Usa, dopo un caso nello Stato di New York.

"È con il cuore pesante che stiamo segnalando la prima morte in molti anni di un bambino collegata a un'epidemia di morbillo nel Wisconsin", ha detto il segretario del dipartimento dei Servizi sanitari Kirsten Johnson. "Qualsiasi morte di un bambino è una tragedia e ancora di più quando è legata a una malattia prevenibile con il vaccino. È importante che tutti gli abitanti del Wisconsin valutino il loro rischio e adottino misure per proteggere se stessi e la loro famiglia".

Dall'inizio dell'anno, nello Stato sono stati riportati 431 casi di morbillo, il numero più alto da più di 35 anni. L'ultimo decesso era stato registrato nel 1990. Le autorità sanitarie non hanno fornito ulteriori dettagli sul decesso "per proteggere la privacy della famiglia e del bambino", ma esortano "gli abitanti del Wisconsin a essere proattivi nella prevenzione delle malattie per proteggere se stessi e la comunità. Il modo migliore per prevenire il morbillo è con il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Due dosi sono efficaci al 97%", conclude il dipartimento dei Servizi sanitari.

