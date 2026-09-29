(ANSA) - ROMA, 29 SET - "I farmaci equivalenti sono una leva importante per garantire cure efficaci e di qualità a un numero sempre più ampio di cittadini, contribuendo alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e liberando risorse per l'innovazione terapeutica. C'è ancora spazio per aumentarne l'utilizzo: la diffusione è inferiore nelle Regioni meridionali.

Per colmare questo divario dobbiamo rafforzare informazione e fiducia di pazienti e professionisti sanitari". Lo ha detto il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), intervenuto in videocollegamento alla presentazione dell'XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia.

Per Nisticò, "l'accesso passa anche dalla disponibilità dei farmaci: lavoriamo con tutta la filiera per prevenire le carenze, e gli equivalenti possono garantire la continuità terapeutica quando un prodotto manca".

"La sfida per Aifa - ha concluso - è mantenere un quadro regolatorio rigoroso e trasparente, che tuteli qualità, sicurezza ed efficacia e favorisca un accesso tempestivo e uniforme alle terapie in tutto il Paese". (ANSA).

