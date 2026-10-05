(ANSA) - ROMA, 05 OTT - In programma oggi 5 ottobre 2026 la prova scritta d'ammissione ai tre nuovi percorsi clinico-specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche, mentre il 7 ottobre sarà la volta dei corsi erogati in lingua inglese. Complessivamente, sono 3.742 le domande di ammissione presentate per i 759 posti a bando relativi ai tre nuovi indirizzi specialistici attivati in prima fase, con un rapporto medio nazionale di 5,4 candidati per ciascun posto disponibile.

Un appuntamento importante, sottolinea la Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) che segna l'avvio operativo della riforma della formazione avanzata promossa dalla federazione insieme ai ministeri dell'Università e della Ricerca e della Salute per rispondere alle nuove sfide della salute del nostro Paese, consentendo agli infermieri di specializzarsi in tre ambiti cruciali quali area critica ed emergenza (la più richiesta con il 61,1% delle domande complessive), cure primarie e di comunità (32%) ed area pediatrica e neonatale (6,9%). Nel giorno dei test, l'analisi dettagliata dei dati definitivi, raccolti dalle segreterie didattiche dei 13 atenei 'pionieri' che hanno attivato i nuovi percorsi, consente di confermare il successo delineato all'indomani della chiusura delle iscrizioni, a riprova della lungimiranza del lavoro portato avanti da Fnopi insieme al Governo, alla Conferenza dei Rettori e alla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie presieduta da Alvisa Palese. "l riscontro che registriamo dai dati - dichiara la presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli - rappresenta una conferma straordinaria della maturità della nostra professione. Migliaia di infermieri sono pronti a mettersi in gioco, investendo nel proprio futuro e in percorsi formativi di eccellenza per dare risposte concrete, competenti e avanzate ai cittadini. Si apre una nuova pagina della sanità italiana, costruita sulla competenza e sul valore professionale degli infermieri". (ANSA).

